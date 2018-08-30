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Степаненко требует от Петросяна отдать ей книги по оккультизму

14:18
  • четверг
  • 30 августа 2018

Сатирик Елена Степаненко намерена отсудить у Евгения Петросяна несколько старинных книг по оккультизму, гипнозу, заговору, суевериям и Евангелие в разъяснении спиритизма. Примерная стоимость этих книг на аукционах может доходить до трех миллионов рублей.

Сатирик Елена Степаненко в рамках бракоразводного процесса и раздела имущества с Евгением Петросяном требует отдать ей раритетные книги, передает ТАСС.

Речь идет о книгах "Оккультизм и сексуальность" Ганса Фреймарка 1910 года выпуска, "Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение" Альберта Моля (1898), "Заговоры. Опыт исследования происхождение и развития заговорных формул" Николая Познанского, "История суеверий и волшебства" Альфреда Леманна (1910) и "Евангелие в разъяснении спиритизма" Алана Кардека (1914).

Стоимость этих раритетных книг на аукционах может доходить до трех миллионов рублей.

О начале бракоразводного процесса Степаненко и Петросяна стало известно в августе. Юмористка подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества. Петросян подал встречный иск. Рассмотрение по существу дела о разводе состоится 6 сентября.

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