Рогозин сообщил об утечке воздуха на МКС

​На МКС в ночь на 30 августа произошла утечка воздуха, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, ситуация уже разрешена, и жизни экипажа станции ничего не угрожает.

В ночь на 30 августа в пристыкованном к российскому сегменту Международной космической станции (МКС) российском корабле "Союз" произошла утечка воздуха. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

"Были приняты меры, чтобы определить, откуда идёт утечка. Американский экипаж собрался в российском сегменте. Все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло. В итоге мы локализовали проблему. Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле "Союз МС", — отметил он.

По его словам, в бортовом отсеке была обнаружена микротрещина. По мнению конструкторов, это результат попадания микрометеорита. Щель составляла 1,5 миллиметра.

Сейчас на корабле находится необходимый ремонтный комплект. Специалисты принимают решение о том, каким образом и в какие сроки его использовать.

Также Рогозин отметил, что жизни и здоровью экипажа станции ничего не угрожает. Корабль "Союз" будет сохранен, передает ТАСС.