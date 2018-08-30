Пенсионерка из России утонула на курорте в Турции

Пожилая туристка из России утонула в турецкой Ананье. Тело погибшей направили в институт судебной медицины Антальи.

На турецком курорте Аланья утонула пожилая туристка из России. Ей было 74 года. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на турецкое агентство DHA.

Инцидент произошел в среду. В полдень российская туристка, отдыхавшая в курортном районе Каргыджак, вошла в море и через некоторое время начала тонуть. Спасатели вытащили ее на берег.

На место прибыла скорая помощь, однако врачам не удалось спасти россиянку. Ее тело было направлено в институт судебной медицины Антальи.