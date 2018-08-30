Путин обсудил с Воробьевым развитие Подмосковья

Развитие Московской области в четверг в Ново-Огарёве обсудил Владимир Путин с главой региона Андреем Воробьёвым.

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Московской области Андреем Воробьевым обсудили социально-экономическое развитие региона. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Валовой региональный продукт вырос почти на четыре процента. Уровень доходов и демографические показатели так же увеличиваются. В области активно строят учебные заведения. В этом году в школы пойдут на сорок одну тысячу больше детей. Проводится программа по улучшению системы здравоохранения. Молодёжь активно занимается спортом, благодаря тренировочным базам, построенным к Чемпионату мира.

Путин: У вас много построили тренировочных баз, да?

Воробьёв: Да. У нас много баз, совершенно верно.

Путин: Используются они?

Воробьёв: Девять баз. Буквально на днях провели на одной из них (самой большой), в Бронницах, "Кубок Акинфеева". Игорь сам приезжал, общался с детьми, очень популярен футбол сейчас, ажиотаж.

Путин: Хорошо.

Воробьёв: И самое главное, конечно, газон, стадион – они просто идеальны. Ещё одна чувствительна тема, и вы поддержали нас и Москву в 2012 году, – это развитие Московского транспортного узла. За пять лет мы построили 22 путепровода, невозможно было через железную дорогу проехать. И на одной из встреч вы поддержали строительство моста через Волгу в нашем наукограде – Дубне. В этом году уже мост сдаём, что очень приятно.