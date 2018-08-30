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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона

14:36
  • четверг
  • 30 августа 2018

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Иосифа Кобзона в связи со смертью народного артиста СССР.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 

"Владимир Путин скорбит в связи с кончиной Иосифа Кобзона. Президент направил телеграмму в которой выразил глубокие искренние соболезнования родным и близким певца", - сказал он.

Песков отметил, что текст телеграммы вскоре будет опубликован на сайте Кремля. 

Онкологическое заболевание у Кобзона диагностировали в 2002 году. С того момента он перенес несколько операций. В конце июля 2018 года он был экстренно госпитализирован. 30 августа в возрасте 80 лет народный артист умер.

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