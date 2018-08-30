СК проверит информацию о пытках в белгородской колонии

Следователи проверят информацию о нарушениях прав заключенных в исправительной колонии ИК-7 в Белгородской области. Ранее СМИ писали, что ее сотрудники пытали находящихся под стражей людей при помощи шокера.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о начавшейся проверке информации о нарушениях прав заключенных в исправительной колонии ИК-7 в Белгородской области. Об этом пишет "Интерфакс".

Ранее средства массовой информации передавали данные о том, что сотрудники исправительного учреждения пытали заключенных, в том числе с использованием электрошокера.

16 августа стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний планирует сделать бессрочным хранение записей с видеорегистраторов с применением силы к осужденным. По словам заместителя главы ведомства Валерия Максименко, подобная мера позволит создавать доказательную базу при допущенных сотрудниками нарушениях.

Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что сложившаяся в учреждениях ФСИН обстановка требует немедленного прокурорского вмешательства. Он добавил, что будут проведены ревизия материалов об отказе в возбуждении уголовных дел "о недозволенных методах воздействия" и доскональный анализ всех поступивших жалоб.