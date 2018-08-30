Кобзона похоронят 2 сентября на Востряковском кладбище

Прощание с Иосифом Кобзоном пройдет 2 сентября в Колонном зале Дома Союзов. Похоронят певца в тот же день на Востряковском кладбище рядом с матерью.

Иосифа Кобзона похоронят на Востряковском кладбище Москвы 2 сентября. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, пишет ТАСС.

По его словам, Кобзона похоронят в родственной могиле рядом с матерью.

Прощание с певцом пройдет в тот же день в Колонном зале Дома Союзов.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа после продолжительной болезни. Ему было 80 лет. В начале "двухтысячных" врачи диагностировали у певца рак. В 2005 году Кобзон перенес операцию по удалению опухоли в клинике в Германии. В 2009 году был прооперирован повторно.