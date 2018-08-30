Четырех российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил

Четыре российских биатлониста обвинены международным союзом этого вида спорта в нарушении антидопинговых правил. Их фамилии не разглашаются. Союз биатлонистов России начал внутреннее расследование. Отмечается, что трое из четырех обвиненных спортсменов уже завершили спортивную карьеру, а еще один - не выступает и не тренируется в составе национальной команды.

Международный союз биатлонистов (IBU) обвинил четырех российских представителей этого вида спорта в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России, передает "Интерфакс".

В СБР подчеркнули, что уже начали проверку поступившей от IBU информации. Там также отметили, что трое из четырех обвиненных спортсменов уже завершили спортивную карьеру, а еще один - не выступает и не тренируется в составе национальной команды.

Расследование СБР затронет не только самих биатлонистов, но и их тренеров. Фамилии фигурантов антидопингового дела могут быть оглашены через 14 дней.

Ранее вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков рассказал, из-за чего россиянки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко приняли решение уехать на Украину. По его словам, спортсменки увидели для себя больше перспектив в другой стране.