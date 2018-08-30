Медведев призвал ускорить процесс приватизации госсобственности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал активизировать приватизацию государственного имущества. Этот процесс глава кабмина назвал одним из основных условий развития конкуренции в стране, добавив, что в настоящее время присутствие государственных структур в экономике возрастает там, "где это совершенно не требуется".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал приватизацию государственного имущества одним из основных условий развития конкуренции в стране и призвал активизировать этот процесс. Его слова приводит "Интерфакс".

"Следует более активно проводить приватизацию государственной собственности. Хотя это не всегда просто, особенно на региональном и муниципальном уровнях", - подчеркнул Медведев, добавив при этом, что в настоящее время присутствие государственных структур в экономике возрастает там, "где это совершенно не требуется".

Глава кабмина добавил, что имеет в виду розничную торговлю, сферу коммунальных услуг и рынок недвижимости. Медведев также обратил внимание, что еще одну проблему для развития конкуренции в экономике России создает невысокая доля малого бизнеса.

Ранее Медведев подписал постановление, согласно которому правительство разрешило использовать простую электронную подпись при получении госуслуг. Личность физлица должна быть подтверждена при личном приеме.