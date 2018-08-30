ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев призвал ускорить процесс приватизации госсобственности

15:00
  • четверг
  • 30 августа 2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал активизировать приватизацию государственного имущества. Этот процесс глава кабмина назвал одним из основных условий развития конкуренции в стране, добавив, что в настоящее время присутствие государственных структур в экономике возрастает там, "где это совершенно не требуется".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал приватизацию государственного имущества одним из основных условий развития конкуренции в стране и призвал активизировать этот процесс. Его слова приводит "Интерфакс".

"Следует более активно проводить приватизацию государственной собственности. Хотя это не всегда просто, особенно на региональном и муниципальном уровнях", - подчеркнул Медведев, добавив при этом, что в настоящее время присутствие государственных структур в экономике возрастает там, "где это совершенно не требуется".

Глава кабмина добавил, что имеет в виду розничную торговлю, сферу коммунальных услуг и рынок недвижимости. Медведев также обратил внимание, что еще одну проблему для развития конкуренции в экономике России создает невысокая доля малого бизнеса.

Ранее Медведев подписал постановление, согласно которому правительство разрешило использовать простую электронную подпись при получении госуслуг. Личность физлица должна быть подтверждена при личном приеме.

Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Медведев на заседании правительства
Дмитрий Медведев на заседании правительства
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение