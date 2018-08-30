УЕФА оштрафовал "Зенит" на €20 тысяч по итогам матча Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал санкт-петербургский "Зенит" на 20 тысяч евро за поведение его болельщиков на первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динамо". В той встрече "Зенит" уступил 0:4, но затем дома выиграл 8:1 и вышел в плей-офф квалификации.

Российский футбольный клуб "Зенит" оштрафован Союзом европейских футбольных ассоциаций на 20 тысяч евро, передает ТАСС.

Санкт-петербургский клуб наказали за поведение болельщиков на первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динамо".

Та игра, состоявшаяся в Минске 9 августа, завершилась разгромным поражением "Зенита" со счетом 0:4. В ходе этого матча белорусская полиция задержала 16 человек. 14 из них были болельщиками российского клуба.

В ответной встрече на стадионе "Петровский" подопечные Сергея Семака выиграли со счетом 8:1 и вышли в плей-офф квалификации ЛЕ.

В первом матче плей-офф 24 августа "Зенит" обыграл норвежский "Мольде" 3:1. Ответная игра пройдет 30 августа.