Собянин открыл 7 станций Солнцевской линии метро и электродепо

В Москве в четверг открылся новый 14-километровый участок Калининско-Солнцевской линии метро. Он включает станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Мэр Москвы Сергей Собянин наградил строителей за работу.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл семь новых станций Калининско-Солнцевской линии метро, передает АГН "Москва". Открытый в четверг участок включает станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

В рамках открытия новых станций Собянин наградил строителей за работу благодарностями. Вручение прошло на территории нового электродепо "Солнцево". После награждения мэр в поезде проехал по новому участку метро.

"Огромная ветка метро, одна из крупнейших в Москве. Целые годы труда огромного коллектива строителей, сотрудников метрополитена, проектировщиков. Сегодня хорошее завершение этого проекта, которого ждали более полумиллиона человек", - сказал Собянин в ходе награждения строителей.

По словам мэра, открытие новых станций подземки местные жители ждали давно. "Многие из них не надеялись, что оно (метро) придет. Но, тем не менее, гигантский, огромный сложный проект завершен. От имени города, горожан, правительства Москвы говорю вам большое спасибо", - подчеркнул Собянин.

Общая протяженность нового участка метрополитена составляет более 14 километров. В настоящее время станция "Рассказовка" - конечная, но в перспективе за ней последует продление ветки до аэропорта "Внуково".

Ввод в эксплуатацию новых станций улучшит транспортное обслуживание 600 тысяч москвичей, а жители прилегающих районов сократят время на поездку в центр города до 45 минут.