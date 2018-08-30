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Устроивший взрыв в "Перекрестке" петербуржец направлен на принудительное лечение

15:27
  • четверг
  • 30 августа 2018

В Санкт-Петербурге суд отправил на принудительное лечение Дмитрия Лукьяненко, который в декабре 2017 года устроил взрыв в магазине "Перекресток". Тогда пострадали 18 человек.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в теракте в магазине "Перекресток", передает РИА Новости.

"Для прохождения стационарного лечения Лукьяненко направлен в ФКУ "Санкт-Петербургская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сообщили в суде.

27 декабря 2017 года в "Перекрестке" на Кондратьевском проспекте в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали 18 человек.

Следствием установлено, что 35-летний петербуржец умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Недалеко от места взрыва он спрятал флэшки с информацией о причинах его поступка и фотографией бомбы.

На допросах Лукьяненко подтвердил причастность к организации и совершению преступления. Он заявил, что мотивом стала ненависть к адептам психологических тренингов.

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