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Информцентр ООН по мониторингу беженцев из Сирии начнет работать в 2019 году

15:31
  • четверг
  • 30 августа 2018

Международный информационный центр ООН по мониторингу передвижения сирийских беженцев начнет работать в 2019 году. Параметры новой структуры еще не определены, но при принятии решений она будет ориентироваться на оценки Управления верховного комиссара ООН.

Представитель Министерства иностранных дел России Николай Бурцев сообщил, что в 2019 году свою работу начнет международный информационный центр ООН по мониторингу передвижения сирийских беженцев. Об этом пишет ТАСС.

Бурцев добавил, что в настоящее время параметры новой структуры еще не определены. Представитель МИД также обратил внимание на то, что при принятии решений по возвращению беженцев Международная организация по миграции будет ориентироваться на оценки Управления верховного комиссара ООН.

Ранее сообщалось, что сирийский город Скальбия принял около четырех тысяч беженцев из соседней провинции Идлиб, которая пока остается под контролем незаконных вооруженных формирований. В городе прекратились обстрелы, и местные власти начали активно восстанавливать жилые дома и инфраструктуру.

15 августа верховный комиссар ООН Филиппо Гранди заявил, что Организация не может позволить сирийским беженцам вернуться домой, пока на территории САР сохраняются "опасные условия". Он также добавил, что в соседних с Сирией странах находятся более пяти миллионов беженцев.

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