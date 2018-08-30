Сотрудник ИК-2 рассказал бурятскому омбудсмену о камере для пыток

Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова рассказала, что в ходе внепланового посещения исправительной колонии №2 она узнала от сотрудника ИК о камере для пыток, существующей в учреждении. Коллеги мужчины предположили, что это шутка.

В исправительной колонии строгого режима №2 в городе Улан-Удэ может находиться камера для пыток. Об этом уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова узнала от сотрудника ИК в ходе внепланового посещения учреждения.

"Обстоятельства использования "пыточной" камеры не удалось уточнить у сотрудника, поскольку по неизвестным причинам он не продолжил участие в обходе колонии. Заместитель начальника колонии сообщил, что возможно он находится в отпуске. Иные присутствующие сотрудники выразили мнение о шутливом характере заявления о наличии камеры для пыток", - говорится в сообщении на сайте Жамбаловой.

Омбудсмен попросила прокуратуру и региональное управление ФСИН проверить информацию о наличии камеры для пыток в ИК-2.

Ранее в четверг белгородские следователи начали проверку в ИК-7. СМИ писали, что сотрудники этой колонии пытали заключенных при помощи электрошокера.