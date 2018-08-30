Лавров заявил о попытках подорвать сирийское урегулирование

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что противники урегулирования в Сирии предпринимают активные попытки подорвать этот процесс. Министр подчеркнул, что российская сторона обращает пристальное внимание на подобные действия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о наблюдающихся попытках подорвать урегулирование в Сирии со стороны противников этого процесса. Его слова приводит ТАСС.

"У всех этих усилий есть немало противников, немало желающих подорвать эти действия, не допустить быстрого возвращения к нормальной жизни, стабилизации обстановки. Мы видим подобные попытки", - подчеркнул глава МИД.

Ранее сообщалось, что 30 августа Лавров встретится с сирийским коллегой Валидом Муаллемом для обсуждения вопросов о начале работы межсирийского конституционного комитета в Женеве.

29 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что озабочен растущими рисками гуманитарной катастрофы в случае полномасштабной военной операции в сирийской провинции Идлиб. Он призвал Россию, Турцию и Иран активизировать усилия для урегулирования ситуации в регионе, а правительство САР - к сдержанности.