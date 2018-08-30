Тимошенко объявила о решении баллотироваться в президенты Украины

На пост президента Украины будет баллотироваться лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Об этом она объявила 30 августа. При этом, она пообещала, что сдаст "ключи от Банковой" в случае, если за 100 дней не выполнит особый план действий работы на посту главы государства в случае победы на выборах.

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко объявила о планах баллотироваться на пост президента страны. Об этом сообщается на сайте политика.

При этом она подчеркнула, что не намерена "брать ответственности за других политиков", поэтому не предусматривает никаких объединений с партиями.

"Четко и ответственно сообщаю: я могу брать перед людьми ответственность только за свои действия, слова и обязательства. И те обязательства, которые я возьму, — выполню", — сказала она.

Также Тимошенко отметила, что баллотируясь на следующих президентских выборах, она намерена представить "план действий, четкие и конкретные позиции первых 100 дней работы нового президента". Их она хочет выполнить в случае избрания на пост президента Украины.

По ее словам, в случае, если она этого не сделает за 100 дней, то положит "ключи от Банковой" и уйдет.

Ранее социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты исследования, согласно которым, Тимошенко победила бы на выборах президента Украины, если бы они проводились в середине августа 2018 года. За нее готовы были отдать голоса 17,7% украинцев. Следом за ней в рейтинге шел лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко. За него проголосовали бы 10,7% избирателей. Далее, на третьем и четвертом местах расположились Юрий Бойко и Олег Ляшко с рейтингом 8,9% и 8,5% соответственно.

Доверие действующему президенту Украины Петру Порошенко оказали бы всего 8,3% опрошенных.