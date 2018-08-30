В результате крушения военного вертолета в Эфиопии погибли не менее 17 человек

В Эфиопии разбился военный вертолет. По данным представителя полиции, погибли все 17 человек, находившиеся на борту, включая двоих детей.

В Эфиопии в результате крушения военного вертолета погибли 17 человек, включая двоих детей. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя полиции.

Крушение произошло утром в четверг в регионе Оромия. Вертолет с 17 людьми на борту направлялся из города Дыре-Дауа на базу ВВС страны в Дэбрэ-Зэйте. Представитель полиции отметил, что причина аварии выясняется.