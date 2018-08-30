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Суд на Ставрополье приговорил сторонника ИГ к пяти годам колонии

16:10
  • четверг
  • 30 августа 2018

Суд Предгорного района Ставропольского края приговорил 22-летнего местного жителя Ибрагима Алиева к пяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным в приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании. Алиева задержали в августе 2017 года в аэропорту Нальчика. Согласно оперативным данным, он намеревался направиться из Турции в Сирию, чтобы вступить в ИГ.

Житель Ставропольского края Ибрагим Алиев приговорен судом Предгорного района к пяти годам колонии строгого режима - его признали виновным в приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании. Об этом пишет "Коммерсант".

22-летнего Алиева задержали в августе 2017 года в аэропорту Нальчика. Его сняли с рейса Нальчик - Стамбул. Согласно оперативным данным, Алиев намеревался из Турции направиться в Сирию, чтобы вступить в состав запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Согласно заключению суда, обвиняемый попал под влияние религиозных экстремистов через социальные сети и оправдывал действия боевиков незаконных вооруженных формирований. В итоге он принял решение  самолично участвовать в боевых действиях.

1 августа сотрудники ФСБ в ходе спецоперации задержали девятерых членов ячейки радикалов, причастных к ИГ. По данным силовиков, задержанные занимались вербовкой. 

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