Умер муж спикера Совфеда Валентины Матвиенко

Умер Владимир Матвиенко, супруг спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об стало известно после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования спикеру Совфеда в ходе телефонного разговора.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования председателю Совета Федерации России Валентине Матвиенко в связи со смертью ее супруга Владимира.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко выразил ей глубокие соболезнования в связи со смертью супруга Владимира Матвиенко", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

По данным источника РИА Новости в верхней палате парламента, супруг Валентины Матвиенко давно болел, у него были серьезные проблемы со здоровьем. Агентство ТАСС пишет, что Владимир Матвиенко был полковником медицинской службы в отставке. У супругов есть сын.