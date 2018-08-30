Путин: время не властно над песнями Кобзона

Иосиф Кобзон своим талантом и творчеством заслужил любовь миллионов людей. Об этом заявил Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями супруге певца. По мнению главы государства, время не властно над песнями Кобзона.

Владимир Путин направил супруге Иосифа Кобзона телеграмму с соболезнования в связи со смертью певца. По словам президента, народный артист заслужил любовь миллионов людей, а время не властно над его песнями.

"Иосиф Давыдович Кобзон был поистине народным артистом, выдающимся представителем отечественной культуры, человеком огромной внутренней силы, смелости и достоинства. Он всей душой любил Родину, всегда стремился приносить пользу стране, бескорыстно помогал тем, кто нуждался в поддержке", - заявил Владимир Путин.

Президент уверен, что светлая память о Кобзоне навсегда сохранится в сердцах россиян.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года после продолжительной болезни. Ему было 80 лет. Похоронят певца на Востряковском кладбище Москвы 2 сентября.