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Песков назвал обоснованными учения российского флота в Средиземном море

16:33
  • четверг
  • 30 августа 2018

Учения российского флота в Средиземном море "оправданы и обоснованы", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что повышенные меры предосторожности связаны с обстановкой в Сирии и конкретно - возможными осложнениями вокруг Идлиба.

Анонсированные Министерством обороны учения российского флота в Средиземном море "оправданы и обоснованы", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит "Коммерсант".

"Безусловно, обстановка в Сирии имеет существенный потенциал для осложнения вокруг Идлиба. Ситуация оставляет желать лучшего, действительно, вот этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего", - отметил Песков, добавив, что в данных обстоятельствах вполне логичны повышенные меры предосторожности.

30 августа в Минобороны заявили, что с 1 по 8 сентября Россия проведет учения в Средиземном море. В маневрах примут участие 25 кораблей и 30 самолетов. Группировка отработает комплекс задач по противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне, а также противоминному обеспечению.

28 августа официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что Россия направила значительные военно-морские силы в Восточное Средиземноморье. Она также призвала стороны в регионе к "сдержанности".

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