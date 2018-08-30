Сообщника экс-генерала МВД Сугробова приговорили к 3 годам колонии

Суд приговорил к трем годам колонии бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Павла Дашина за превышение должностных полномочий. Процесс прошел в закрытом от слушателей режиме. По данным СМИ, Дашин был задержан в рамках расследования многочисленных эпизодов превышения должностных полномочий в отношении экс-генерала МВД Дениса Сугробова и его подчиненных.

Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Павел Дашин приговорен к трем годам колонии общего режима по делу о превышении должностных полномочий, передает "Интерфакс". В пресс-службе Мосгорсуда агентству сообщили, что Дашин также лишен специального звания - майор полиции. Процесс прошел в закрытом от слушателей режиме. По данным СМИ, Дашина задержали в рамках расследования многочисленных эпизодов превышения должностных полномочий в отношении бывшего начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова и его подчиненных.