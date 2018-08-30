Медведев анонсировал снижение расходов на физкультуру и спорт

Расходы российского бюджета на физкультуру и спорт останутся значительными, но все же снизятся. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Подобную ситуацию он объяснил тем, что крупные международные соревнования в стране уже прошли.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие три года расходы бюджета на физкультуру и спорт будут снижены. Его слова приводит ТАСС.

"Очевидно, что в предстоящие три года здесь расходы тоже значительные, но они несколько снизятся в силу того, что крупные международные соревнования в нашей стране прошли, прошли с очень большим успехом", - отметил председатель правительства.

Он также добавил, что в России появилось больше количество "важных спортивных сооружений", которыми будут продолжать пользоваться граждане.

Ранее Медведев призвал активизировать приватизацию государственного имущества. Этот процесс глава кабмина назвал одним из основных условий развития конкуренции в стране, добавив, что в настоящее время присутствие государственных структур в экономике возрастает там, "где это совершенно не требуется".