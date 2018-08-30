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Глава МИД Сирии предрек "устрашающие" последствия удара Запада по САР

17:09
  • четверг
  • 30 августа 2018

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что его страна воспользуется правом на самозащиту, если Запад ударит по территории САР. Последствия этого, по словам министра, будут "устрашающими".

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что у САР остается право на самозащиту от агрессивных действий западных стран. Его слова приводит ТАСС.

"Мы используем свое право на самозащиту со всей силой. Последствия будут устрашающими и окажут большое влияние на ситуацию. Мы прямо сейчас предостерегаем от совершения тройственной агрессии", - заявил Муаллем по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее сам Лавров заявил, что противники урегулирования в Сирии предпринимают активные попытки подорвать этот процесс. Министр подчеркнул, что российская сторона обращает пристальное внимание на подобные действия.

30 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что приготовления американских вооруженных сил в ближневосточном регионе говорят о вероятности новых ракетных ударов по объектам в Сирии. По ее словам, США и их союзники могут осуществить наращивание ракетных мощностей для нанесения ударов по САР всего за сутки.

До этого в Минобороны России сообщили, что в Идлибе готовится провокация с применением химического оружия. По данным ведомства, она должна стать поводом для США нанести ракетный удар по САР. В Пентагоне эти заявления отвергли, назвав "пропагандой".

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