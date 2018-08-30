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Врач назвал причину смерти Кобзона

17:18
  • четверг
  • 30 августа 2018

Причиной смерти Иосифа Кобзона стала четвертая стадия рака. Об этом сообщил бывший директор центра онкологии имени Блохина Михаил Давыдов. По его словам, Кобзон страдал от онкологии последние 15 лет.

Иосиф Кобзон последние 15 лет лечился от рака, а причиной смерти певца стало прогрессирование болезни. Об этом сообщил бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Михаил Давыдов.

"У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех", - приводит слова Давыдова агентство РИА Новости.

По его словам, многие годы Кобзон проходил химиотерапию.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Начиная с "двухтысячных" годов певец страдал от рака, перенес несколько операций.

Похоронят Кобзона 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью.

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