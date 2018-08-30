Гендиректор "Гознака" не исключил изменения дизайна банкнот в России

Гендиректор "Гознака" Аркадий Трачук рассказал о сформировавшихся "объективных предпосылках" для изменения дизайна российских банкнот. От отметил, что ЦБ заинтересован в "радикальном обновлении", а итоговое решение будет зависеть от результатов обращения купюр номиналом двести и две тысячи рублей.

Генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук сообщил о существующих предпосылках для изменения дизайна российских банкнот. Его слова приводит РИА "Новости".

"Объективно предпосылки сформировались. Когда наступит момент следующей модернизации банкнот, то, скорее всего, Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально обновить эти банкноты", - отметил Трачук.

Он также подчеркнул, что соответствующее решение будет принимать Центробанк, а зависеть оно будет от результатов обращения банкнот номиналом двести и две тысячи рублей.

В июле ЦБ представил отчет, согласно которому в России впервые зафиксировали появление поддельных купюр номиналом 2000 рублей. За второй квартал 2018 года таких обнаружили 16 штук. Лидером рейтинга самых распространенных фальшивок остается пятитысячная банкнота - таких выявлено 6825.

Купюры в 200 и 2000 рублей были представлены в октябре 2017 года. Их символами стали космодром "Восточный" и мост на остров Русский, а также Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.