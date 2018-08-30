Комитет по разведке Сената США вызвал глав Facebook, Twitter и Alphabet

Руководителей Facebook, Twitter и Alphabet вызвали на слушания в комитет Сената США по разведке. Их попросят рассказать о том, как корпорации следят за контентом и какие меры принимают для предотвращения распространения зарубежной пропаганды.

В комитет Сената Соединенных Штатов по разведке вызваны на слушания руководители корпораций Facebook, Twitter и Alphabet. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой Reuters.

5 сентября представители компаний должны будут рассказать, как в их фирмах следят за контентом и контролируют соблюдение американских законов. Также сенаторы озабочены мерами по предотвращению распространения зарубежной пропаганды.

Twitter будет представлять генеральный директор Джек Дорси, Facebook - исполнительный директор Шерил Сандберг. Что касается Alphabet, то комитет настаивает на присутствии генерального директора корпорации Ларри Пейджа.

Ранее администрация Facebook заблокировала более 400 приложений. Их разработчиков заподозрили в связи с утечкой данных пользователей. Под блокировку попало, в частности, myPersonality, которым пользовались более 4 миллионов человек.