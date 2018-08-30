ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Комитет по разведке Сената США вызвал глав Facebook, Twitter и Alphabet

18:06
  • четверг
  • 30 августа 2018

Руководителей Facebook, Twitter и Alphabet вызвали на слушания в комитет Сената США по разведке. Их попросят рассказать о том, как корпорации следят за контентом и какие меры принимают для предотвращения распространения зарубежной пропаганды.

В комитет Сената Соединенных Штатов по разведке вызваны на слушания руководители корпораций Facebook, Twitter и Alphabet. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой Reuters.

5 сентября представители компаний должны будут рассказать, как в их фирмах следят за контентом и контролируют соблюдение американских законов. Также сенаторы озабочены мерами по предотвращению распространения зарубежной пропаганды.

Twitter будет представлять генеральный директор Джек Дорси, Facebook - исполнительный директор Шерил Сандберг. Что касается Alphabet, то комитет настаивает на присутствии генерального директора корпорации Ларри Пейджа.

Ранее администрация Facebook заблокировала более 400 приложений. Их разработчиков заподозрили в связи с утечкой данных пользователей. Под блокировку попало, в частности, myPersonality, которым пользовались более 4 миллионов человек.

Читайте также:
Главное сегодня
Сенат США
Сенат США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение