Сирия обвинила "Белые каски" в похищении 44 детей для инсценировки химатаки

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что "Белые каски" похитили 44 ребенка для инсценировки химатаки в Идлибе. По его словам, за организацией стоят британские спецслужбы. Ранее о о подготовке провокации в Сирии предупредили в Минобороны России.

"Белые каски" похитили 44 ребенка, чтобы использовать их в инсценировке химатаки в Идлибе, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"За созданием такой псевдоорганизации, как "Белые каски", стоят британские спецслужбы. Они их спонсируют, они ими руководят. Они стояли за организацией тех сфабрикованных сценариев использования химоружия, и сейчас они готовят подобное развитие ситуации в Идлибе", - цитирует его РИА Новости.

В четверг в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что террористы запрещенной в России группировки "Ахрар аш-Шам" получили химикаты, предназначенные для инсценировки атаки в сирийской провинции Идлиб. По данным российских военных, груз с отравляющими веществами был доставлен на машинах в сопровождении активистов "Белых касок".

27 августа в Минобороны России сообщили, что США готовят провокацию с применением химоружия в Идлибе и увеличивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для возможного нанесения ударов по Сирии.

В Пентагоне ранее опровергли информацию о подготовке удара по Сирии, назвав сообщение Минобороны России "пропагандой". Тем не менее, подобные меры могут быть предприняты, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ, отметили в США.