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В Роскосмосе рассказали об устранении утечки воздуха на МКС

18:25
  • четверг
  • 30 августа 2018

В Роскосмосе заявили, что ситуация на МКС находится под контролем, обнаруженную проблему с утечкой воздуха устраняют. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в ночь на 30 августа на МКС произошла утечка воздуха. В бортовом отсеке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09" обнаружили микротрещину в 1,5 миллиметра.

В пресс-службе Роскосмоса поделились подробностями ситуации на Международной космической станции, где ранее произошла утечка воздуха. Заявление ведомства цитирует ТАСС.

"Ситуация на Международной космической станции находится под контролем, космонавты устраняют обнаруженную ранее проблему с утечкой воздуха", - говорится в сообщении.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в ночь на 30 августа на МКС произошла утечка воздуха. В бортовом отсеке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09" была обнаружена микротрещина в 1,5 миллиметра. По мнению конструкторов, это результат попадания микрометеорита. Жизни и здоровью экипажа станции ничего не угрожает, корабль "Союз" будет сохранен.

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