В Риме обрушилась крыша церкви XVII века

На Римском форуме в центре итальянской столицы обрушилась крыша церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями, которая была построена в XVII веке. О пострадавших не сообщается.

В центре Рима обрушилась крыша римско-католической церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями. Видео с места происшествия опубликовала в Twitter местная пожарно-спасательная служба.

Предварительно, никто не пострадал. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени (16:00 мск). О причинах ЧП пока не сообщается.

BREAKING: This afternoon, in #Rome, near Piazza Venezia, a part the roof of the church San Giuseppe dei Falegnami collapsed. Fortunately there are no injuries. #Italy pic.twitter.com/AQn16RI6nI — Marco (WCN News) (@meteorologo777) August 30, 2018

Церковь Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями была построена в XVII веке, это одна из достопримечательностей Римского форума.