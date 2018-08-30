ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Риме обрушилась крыша церкви XVII века

18:48
  • четверг
  • 30 августа 2018

На Римском форуме в центре итальянской столицы обрушилась крыша церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями, которая была построена в XVII веке. О пострадавших не сообщается.

В центре Рима обрушилась крыша римско-католической церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями. Видео с места происшествия опубликовала в Twitter местная пожарно-спасательная служба.

Предварительно, никто не пострадал. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени (16:00 мск). О причинах ЧП пока не сообщается.

Церковь Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями была построена в XVII веке, это одна из достопримечательностей Римского форума.

Читайте также:
Главное сегодня
Обрушение крыши церкви в Риме
Обрушение крыши церкви в Риме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение