В Риме обрушилась крыша церкви XVII века

На Римском форуме в центре итальянской столицы обрушилась крыша церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями, которая была построена в XVII веке. О пострадавших не сообщается.
В центре Рима обрушилась крыша римско-католической церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями. Видео с места происшествия опубликовала в Twitter местная пожарно-спасательная служба.
Предварительно, никто не пострадал. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени (16:00 мск). О причинах ЧП пока не сообщается.
Церковь Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями была построена в XVII веке, это одна из достопримечательностей Римского форума.