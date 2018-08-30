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Путин поздравил президента Узбекистана с годовщиной независимости республики

18:58
  • четверг
  • 30 августа 2018

Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в преддверии 27-й годовщины независимости республики, которая будет отмечаться 1 сентября. Российский лидер отметил высокий уровень отношений между странами, а также "добрые традиции дружбы и добрососедства".

На сайте президента Узбекистана Шавката Мирзиёева опубликовали направленные ему поздравления российского лидера Владимира Путина в преддверии 27-й годовщины независимости республики, которая будет отмечаться 1 сентября. 

"В России с удовлетворением отмечают успехи, достигнутые дружественным Узбекистаном в социально-экономическом развитии, рост авторитета вашей страны на международной арене", - говорится в поздравлении.

Там также отмечается высокий уровень отношений между странами, а также "добрые традиции дружбы и добрососедства". При этом Путин подчеркнул, что Россия и Узбекистан продолжат наращивать конструктивное взаимодействие в региональных делах и стратегическом партнерстве.

Мирзиёеву российский президент пожелал крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Узбекистана - благополучия и процветания.

Ранее Путин заявил о планах посетить Узбекистан осенью 2018 года. В ходе июньского саммита ШОС в Циндао российский лидер и президент Узбекистана обсудили перспективы стратегического партнерства двух государств, отметив повышение товарооборота и сотрудничество в сфере энергетики.

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