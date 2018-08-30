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В Подмосковье открыт участок трассы М-11 "Москва - Петербург"

19:50
  • четверг
  • 30 августа 2018

Новый участок скоростной трассы М-11 "Москва — Петербург" открыт в Подмосковье. Протяженность участка составила 40 километров.

В Подмосковье состоялась церемония открытия нового участка скоростной магистрали М-11 "Москва — Санкт-Петербург". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Это 40 километров современной трассы, которая идет в обход Солнечногорска и Клина. Именно в этих городах из-за большого количества светофоров возникали серьезные заторы. Первой на новый участок традиционно вышла строительная техника.

Уже с субботы дорогу откроют для всех желающих. Стоимость проезда составит около полутора рублей за километр. Согласно проекту, общая длина трассы М-11 - почти 700 километров. Полностью ее планируют сдать в начале следующего года.

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