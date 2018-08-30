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"Уфа" вылетела из Лиги Европы после ничьей с "Рейнджерс"

19:15
  • четверг
  • 30 августа 2018

"Уфа" сыграла вничью с шотландским "Рейнджерс" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы - 1:1. В первой игре "Рейнджерс" были сильнее со счетом 1:0. Таким образом, российский клуб покидает розыгрыш ЛЕ.

Российский футбольный клуб "Уфа" сыграл вничью в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы с шотландским "Рейнджерс" и покинул розыгрыш турнира. Об этом сообщает "Интерфакс".

Встреча завершилась со счетом 1:1. Открыл его на девятой минуте игрок "Рейнджерс" Овимумо Эжариа, на 32-й Дмитрий Сысуев забил ответный мяч. В составе шотландского клуба были удалены два футболиста - Альфредо Морелос и Джон Флэнаган, оба получили по две желтые карточки. Однако "Уфа" не смогла воспользоваться численным преимуществом и, так как в первом матче проиграла 0:1, выбыла из ЛЕ.

Также 30 августа свой ответный матч плей-офф квалификации сыграет санкт-петербургский "Зенит". В первой игре с норвежским "Мольде" подопечные Сергея Семака выиграли 3:1, теперь их ждет противостояние на поле соперника. Встреча начнется в 20:00 по Москве.

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