Собянин назвал меры поддержки москвичей в рамках пенсионной реформы

Все москвичи, достигшие 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), получат право бесплатного проезда на всех видах общественного транспорта – вне зависимости от того, вышли они на пенсию или нет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с ветеранскими организациями города.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о комплексе мер поддержки москвичей в рамках пенсионной реформы, передает АГН "Москва".

"Мы, безусловно, сохраним главную московскую льготу - бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта. Сделаем это не по достижению пенсионного возраста, не по выходу на пенсию, а по достижению возраста 55 лет (женщины) и 60 (мужчины). Вышли они на пенсию или нет - все равно будут получать эту льготу", - сообщил Собянин в ходе встречи с ветеранскими организациями города.

Мэр пообещал, что льготы также будут распространяться на проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

"Около 1,5 миллиона москвичей имеют статус ветеранов труда, ветеранов военной службы. Однако получение этих льгот было привязано к достижению пенсионного возраста. Считаю, что необходимо принять решение, чтобы даже ветераны труда, не достигнувшие пенсионного возраста, достигнувшие как раз вот этого возраста - 55 и 60 лет соответственно, получили все льготы, которые положены ветеранам труда", - добавил он.

Накануне Собянин посетил пансионат для ветеранов труда на улице Островитянова. Мэр отметил, что улучшение жизни пожилых москвичей и обеспечение их необходимым уходом и лечением являются безусловными приоритетами его работы. Собянин также подчеркнул, что пансионаты для ветеранов становятся все более удобными с каждым годом.

В июле Госдума поддержала в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Согласно документу, женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины - в 65 лет вместо 60.

29 августа президент Владимир Путин заявил о смягчении пенсионной реформы, снизив предложенный вариант выхода женщин на пенсию до 60 лет.