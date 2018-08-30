Собянин рассказал о мерах поддержки москвичей в рамках пенсионной реформы

Сергей Собянин на встрече с ветеранами высказал своё мнение об изменениях в пенсионном законодательстве. Прежде всего, он отметил, что возрастной рубеж, с которого Москва начинает предоставлять различные денежные льготы - например, по оплате услуг ЖКХ, лекарств, транспорта - будет сохранён на нынешнем уровне. Кроме того, для людей старше 50 лет в столице будет разработана программа адресной социальной поддержки.

Возможные изменения в пенсионной системе еще предстоит утвердить Госдуме и, учитывая замечания президента, законопроект ко второму чтению будет значительно отредактирован, отмечает "ТВ Центр". В свою очередь, каждый из регионов страны может дополнительно предусмотреть свои меры поддержки. На встрече с ветеранами Сергей Собянин заявил, что, несмотря на изменения пенсионного возраста, льготы жители столицы будут получать по-старому.

"Мы всю систему соцподдержки москвичей, все наши возможности направим на то, чтобы все эти люди чувствовали себя уверенно в этот переходный период, оказывать им всемерную поддержку. Мы, безусловно, сохраним главную московскую льготу - бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта. Сделаем это не по достижению пенсионного возраста, не по выходу на пенсию, а по достижению возраста 55 лет (женщины) и 60 (мужчины). Вышли они на пенсию или нет - все равно будут получать эту льготу", - сказал Сергей Собянин.

Комплекс предложенных мер поможет смягчить последствия более позднего выхода москвичей на пенсию. Около полутора миллионов человек в столице имеют статус ветерана труда и ветерана военной службы. Они так же могут сохранить льготы в прежних возрастных рамках. Например, это снижение оплаты услуг ЖКХ или взносов на капитальный ремонт.

"Москвичей предпенсионного возраста, конечно, волнует и сохранение налоговых льгот, земельного налога, на квартиру, дачу, гараж и так далее. Президент сказал, что внесет соответствующие поправки в федеральный закон, чтобы сохранить эти льготы для людей переходного возраста. Я уверен, что это решение будет безусловно исполнено", - сообщил Собянин.

Еще одна московская льгота - пенсионеры имеют право на бесплатное зубопротезирование. Воспользоваться этим будет по-прежнему возможно с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В планах есть и новые меры поддержки. По словам Сергея Собянина, москвичи старше 50 лет получат право на внеочередное прохождение диспансеризации, а люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут рассчитывать на дополнительную помощь от столичных властей.

"В системе соцзащиты необходимо ввести специальное подразделение, которое будет заниматься этими людьми. Выделить из городского бюджета как минимум 1,5 миллиарда рублей на создание фонда адресной социальной поддержки людей. Без проволочек, без бюрократических формальностей оказывать материальную, продуктовую, вещевую помощь всем москвичам предпенсионного возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - заявил Собянин.

Например, в случае заболевания люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации, город обеспечивает бесплатными лекарствами. Или по направлению врача можно получить путевку в санаторий. Работающих москвичей очевидно заботит, что при достижении предпенсионного возраста их могут уволить. На встрече с ветеранами Собянин заявил - правительству Москвы стоит предусмотреть дополнительные гарантии для возрастных сотрудников.

Конкуренция на рынке труда - одна из проблем, с которой могут столкнуться люди в возрасте за 50 лет. Для помощи им в Москве может быть создан Специальный центр для переобучения и повышения квалификации. Столичные колледжи предложат на выбор около 400 профессий и примут на обучение бесплатно.

Петр Вершинин. Евгений Рыбин. Владислав Подымский. "ТВ Центр". Москва.