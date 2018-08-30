До выборов мэра Москвы осталось десять дней. 9 сентября избиратели столицы смогут проголосовать не только в городе, но и на участках, созданных в районе дачных посёлков в Подмосковье и ряде соседних областей. Как сообщили в Мосгоризбиркоме, более 230 тысяч граждан подали заявления о желании проголосовать по месту фактического пребывания. В четверг Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидатов на пост мэра Москвы.

Кандидаты в мэры Москвы продолжают встречи с избирателями, передает "ТВ Центр". Михаил Дегтярёв, выдвинутый на пост мэра от ЛДПР, общался с жителями Северо-Западного административного округа. Кандидат отметил, что может решить самые разные проблемы мегаполиса, поскольку его поддерживает сильная политическая партия.

"У нас почти 15 миллионов сторонников по стране. У нас больше 400 тысяч членов партии. За моей спиной Владимир Вольфович. За моей спиной опыт успешного руководства одним из регионов", - заявил Дегтярев.

Кандидат на пост мэра от Коммунистической партии Вадим Кумин встретился с работниками завода "Станкоконструкция". Беседа касалась проблем привлечения молодых кадров, размеров зарплат, перспектив завода. Вадим Кумин отметил, что поддержке промышленности в Москве надо уделять больше внимания, и особенно тех предприятий, которые не создают экологических проблем.

"Станкостроительное производство - это высокотехнологическая отрасль. Здесь работают люди - да, с металлом работают, но какое это может - оно что там, гарь в небо даёт? Ничего такого нет. Всё, металл весь привозной, здесь они его точат, делают станок. Чем это экологии мешает? Ничем это не мешает", - уверен Кумин.

Илья Свиридов - он выдвинут партией "Справедливая Россия" - встретился с избирателями района "Аэропорт". Обсуждались проблемы городской застройки, а также экологии.

"Нужно вернуть в Москву зелень и те проспекты, которые всегда были зелёными, надо вновь сделать таковыми. Поэтому я выступаю за то, чтобы посадить на Ленинградском проспекте традиционные для русской средней полосы виды деревьев, например, липы, клёны - с тем, чтобы этот зелёный проспект стал вновь давать и воздух, и радовать взгляд москвичей", - предложил Свиридов.

Михаил Балакин, выдвинутый партией "Союз горожан", выступая в теледебатах, отметил, что сложность решения многих проблем столицы связана с тем, что Москва пока ещё остаётся городом, который застроен по так называемому "сталинскому генплану" 1935 года.

"Сегодня, реализуя тот генплан, по которому мы живём сегодня, мне бы ещё раз хотелось сказать, что необходимо при застройке кварталов - а фактически мы будем продолжать сталинский генплан и старую Москву - необходимо огромное внимание уделять плотности застройки и благоустройству территорий", - сказал Балакин.

Через десять дней, 9 сентября, в Москве пройдут выборы мэра. Участки для голосования будут работать не только в городе, но в районах дачных посёлков в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. Прийти и проголосовать можно будет с 8 до 22 часов.