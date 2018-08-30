Собянин ввел в строй самый длинный в истории столичной подземки участок

В Москве большое метро-событие. В городе открылись сразу 7 новых станций. Ввод в эксплуатацию такого протяженного участка произошел впервые за 83-летнюю историю столичного метрополитена. Подземка пришла в районы Очаково, Солнцево, Ново-Переделкино и Рассказовка. В запуске движения принял участие Сергей Собянин.

Еще за два часа до запуска движения жители Рассказовки стали собираться возле новой станции. Дети фотографировались на фоне памятника метростроителю и литератору, взрослые изучали карту и вычисляли, сколько времени теперь будут экономить.

Для московского метро – это, без преувеличения, исторический день, отмечает "ТВ Центр". Впервые с момента открытия подземки в 1935 году в эксплуатацию введен участок протяженностью свыше 15 километров. Солнцевскую линию метрополитена пополнили сразу 7 новых станций - от "Мичуринского проспекта" до "Рассказовки". А общая длина радиуса до "Петровского парка" теперь больше 30 километров.

"Ждали этот праздник почти 50 лет. И вот, наконец, он пришел сюда — в Солнцево, в Переделкино, в Рассказовку. Десятки тысяч метростроителей со всей страны работали над этим проектом. Были очень сложные периоды. Проходили под Москвой-рекой, в сложных грунтах, в тяжелых условиях, в условиях существующих действующих магистралей. Огромная работа проведена", - сказал Сергей Собянин.

Этого дня ждали около 600 тысяч москвичей. Люди сразу же хлынули в вестибюль, чтобы приобрести памятные проездные билеты, получить сувениры. Прежде многие были вынуждены при поездке в центр добираться наземным транспортом до Сокольнической линии, нагрузка на нее теперь снизится.

Дизайн станций – индивидуальный. Утверждали лучшие проекты оформления сами москвичи на портале "Активный гражданин". Вдоль платформы поезда курсировали несколько недель в тестовом режиме. Наконец, в четверг обкатка перегонов завершена, станция "Рассказовка" готова принять и отправить первых пассажиров. Ажиотаж внутри, словно, в часы пик.

Вместе с пассажирами в вагон зашел и Сергей Собянин. В пути люди делились впечатлениями от чемпионата мира по футболу, спрашивали о планах благоустройства.

"Мы, как договорились, создадим еще программу специальную по районам для Солнцева, Переделкина, распишем все по паркам, скверам, дорожки, где школы дополнительные, детские сады, поликлиники", - сказал Собянин.

На платформе метро "Озерная" мэр Москвы поздравил начальницу станции с днем рождения. А чуть раньше в депо "Солнцево", которое также открыли в четверг, Сергей Собянин наградил почетными грамотами отличившихся рабочих и специалистов.

В ближайшие годы участок Солнцевской линии будет продлен еще на две станции – до Внукова. Всего же с 2011 по 2023 годы власти столицы планируют построить 256 километров новых линий метро.

Егор Киселёв, Владимир Черных, Наталья Епифанова. "ТВ Центр".