ФАС не поддержала индексацию тарифов ЖКХ в два этапа в 2019 году

ФАС не поддерживает предложение Минэкономразвития об индексации тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа. По словам главы ведомства Игоря Артемьева, в двух третях регионов страны тарифы уже выше экономически обоснованного уровня.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал об отношении его ведомства к предложению Министерства экономического развития об индексации тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа. Его слова приводит ТАСС.

"Мы не поддерживаем это предложение", - заявил Артемьев, отметив, что в двух третях регионов страны тарифы уже выше экономически обоснованного уровня.

ФАС, по словам Артемьева, согласна на индексацию тарифов на 1,7 процента только в тех регионах, где в настоящее время тарифы ниже "эталона". Там, где они выше, ведомство считает необходимым либо снизить их, либо "перевести их в обязательные инвестиции".

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предлагает с 1 января 2019 года повысить тарифы на 1,7%, а с 1 июля скорректировать их таким образом, чтобы общий рост платежей для россиян "оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию".