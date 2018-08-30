Стали известны соперники "Локомотива" и ЦСКА на групповом этапе ЛЧ

Определились группы Лиги чемпионов сезона 2018/19. Московский "Локомотив" встретится с португальским "Порту", немецким "Шальке-04" и турецким "Галатасараем". ЦСКА сыграет с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" Пльзень.

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги Чемпионов сезона 2018/19, передает "Чемпионат".

Московский "Локомотив" попал в группу D, где встретится с португальским "Порту", немецким "Шальке-04" и турецким "Галатасараем".

Столичный ЦСКА оказался в группе G, соперниками армейцев стали мадридский "Реал", итальянская "Рома" и чешский клуб "Виктория" Пльзень.

Группу А составили "Атлетико", "Боруссия" Дортмунд, "Монако" и "Брюгге", группу В - "Барселона", "Тоттенхэм Хотспур", "ПСВ Эйндховен" и миланский "Интер". В квартете С сыграют "ПСЖ", "Наполи", "Ливерпуль" и "Црвена Звезда", в группе E - "Бавария", "Бенфика", "Аякс" и греческий АЕК.

Группу F представляют "Манчестер Сити", "Шахтёр", "Лион" и "Хоффенхайм", группу Н - "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Валенсия" и швейцарский "Янг Бойз".

Матчи группового этапа будут проходить с 18 сентября по 12 декабря. Финал состоится 1 июня 2019 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.