ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стали известны соперники "Локомотива" и ЦСКА на групповом этапе ЛЧ

20:32
  • четверг
  • 30 августа 2018

Определились группы Лиги чемпионов сезона 2018/19. Московский "Локомотив" встретится с португальским "Порту", немецким "Шальке-04" и турецким "Галатасараем". ЦСКА сыграет с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" Пльзень.

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги Чемпионов сезона 2018/19, передает "Чемпионат". 

Московский "Локомотив" попал в группу D, где встретится с португальским "Порту", немецким "Шальке-04" и турецким "Галатасараем".

Столичный ЦСКА оказался в группе G, соперниками армейцев стали мадридский "Реал", итальянская "Рома" и чешский клуб "Виктория" Пльзень. 

Группу А составили "Атлетико", "Боруссия" Дортмунд, "Монако" и "Брюгге", группу В - "Барселона", "Тоттенхэм Хотспур", "ПСВ Эйндховен" и миланский "Интер". В квартете С сыграют "ПСЖ", "Наполи", "Ливерпуль" и "Црвена Звезда", в группе E - "Бавария", "Бенфика", "Аякс" и греческий АЕК. 

Группу F представляют "Манчестер Сити", "Шахтёр", "Лион" и "Хоффенхайм", группу Н - "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Валенсия" и швейцарский "Янг Бойз". 

Матчи группового этапа будут проходить с 18 сентября по 12 декабря.  Финал состоится 1 июня 2019 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

Читайте также:
Главное сегодня
Кубок Лиги чемпионов УЕФА
Кубок Лиги чемпионов УЕФА
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение