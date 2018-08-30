В Петербурге закрыли дело по факту наезда танка на людей в парке

В Петербурге у бизнесмена конфисковали танк Т-60, с которого три человека упали во время катания в парке в апреле. Дело против предпринимателя закрыто.

Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное преследование предпринимателя Павла Бараненко по делу о наезде танка Т-60 на людей во время катания в парке, передает "Интерфакс". Бизнесмен обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Потерпевшие в адресованных суду заявлениях просили прекратить настоящее уголовное дело в связи с примирением сторон, указали, что ущерб возмещен полностью, причиненный потерпевшим вред полностью заглажен", - цитирует агентство сообщение объединенной пресс-службы судов города. Суд прекратил дело, освободив Бараненко от уголовной ответственности, однако конфисковал танк.

В 2018 году Бараненко организовал в парке 300-летия Петербурга в Приморском районе города платное катание на модели танка Т-60. За 300 рублей можно было сесть на танк и проехать на его кабине.

29 апреля во время катания с машины упали двое детей и мужчина. Они получили травмы различной степени. Инцидент попал на видео.