Депардье обвинили в сексуальных домогательствах

Французская актриса обвинила Жерара Депардье в сексуальных домогательствах. По ее словам, это произошло в парижской квартире актера 6 и 13 августа. Прокуратура открыла предварительное расследование после получения жалобы от 22-летней девушки.

Актер Жерар Депардье, в отношении которого парижская прокуратура инициировала расследование по делу о сексуальных домогательствах, не признает вменяемых ему преступлений.

"Жерар Депардье потрясен. Это обвинение противоречит тому, кто он есть, и тому, что он уважает", - цитирует заявление адвоката Депардье РИА Новости, ссылаясь на BFM TV. По словам юриста Эрве Темима, актер подтверждает, что знаком с девушкой, однако "полностью опровергает любую агрессию и любое насилие".

Парижская прокуратура ранее открыла предварительное расследование в отношении Депардье в связи с жалобой на сексуальные домогательства. 22-летняя французская актриса утверждает, что послужившие основанием события произошли 6 и 13 августа в парижской квартире Депардье.