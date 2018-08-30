МЧС предупредило о грозе в Московском регионе

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем в Московском регионе в ближайшие часы. В отдельных районах ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

В Московском регионе в ближайшее время ожидается гроза. Соответствующее экстренное предупреждение распространило Министерство чрезвычайных ситуаций, передает ТАСС.

"Вечером 30 августа с сохранением на ночь 31 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождем, в отдельных районах с сильным ветром до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Граждан просят соблюдать правила безопасности по возможности не выходить на улицу, при этом во время грозы держаться дальше от окон и не пользоваться электроприборами.