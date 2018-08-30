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Рогозин заявил о завершении работ по восстановлению герметичности МКС

21:29
  • четверг
  • 30 августа 2018

Работа по восстановлению герметичности МКС завершена, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он добавил, что контроль проведут через 12 часов. Ранее стало известно, что в ночь на 30 августа на станции случилась утечка воздуха. В бортовом отсеке пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-09" обнаружили микротрещину в 1,5 миллиметра.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о ходе работ на Международной космической станции, где накануне зафиксировали падение давления воздуха из-за пробоины. Его слова приводит ТАСС.

"Работа по восстановлению герметичности МКС завершена. Контроль через 12 часов", - написал Рогозин у себя в Twitter.

Ранее Рогозин сообщил, что в ночь на 30 августа на МКС случилась утечка воздуха. В бортовом отсеке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09" обнаружили микротрещину в 1,5 миллиметра. По мнению конструкторов, она появилась в результате попадания микрометеорита. 

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