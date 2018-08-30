Госдеп обвинил Россию в притеснении украинских судов в Азовском море

В Госдепе заявили, что Россия ограничивает перемещение украинских судов в Азовском море и Керченском проливе и с апреля задержала уже сотни коммерческих кораблей. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что ситуацию с "российскими провокациями" в Азовском море невозможно решить только юридически.

Государственный департамент Соединенных Штатов распространил заявление с критикой в адрес России, связанной с тем, что она якобы ограничивает перемещение украинских судов в Азовском море и Керченском проливе. Выдержку из документа цитирует "Интерфакс".

"Россия задержала сотни коммерческих судов с апреля, а за последние недели, по меньшей мере, 16 украинских судов, пытающихся попасть в украинские порты", - говорится в тексте. Там также содержится призыв прекратить подобные действия.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ситуацию с "российскими провокациями" в Азовском море невозможно решить только юридически, и пообещал поднять соответствующий вопрос на Генеральной ассамблее ООН в сентябре.

27 августа бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук обвинил Россию в провоцировании бунтов на украинском побережье Азовского моря. Он подчеркнул, что Москва оказывает экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты, чтобы спровоцировать народные волнения в регионе. Вместе с тем заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев не планирует разрывать соглашение с Москвой о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.