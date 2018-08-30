ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдеп обвинил Россию в притеснении украинских судов в Азовском море

21:51
  • четверг
  • 30 августа 2018

В Госдепе заявили, что Россия ограничивает перемещение украинских судов в Азовском море и Керченском проливе и с апреля задержала уже сотни коммерческих кораблей. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что ситуацию с "российскими провокациями" в Азовском море невозможно решить только юридически.

Государственный департамент Соединенных Штатов распространил заявление с критикой в адрес России, связанной с тем, что она якобы ограничивает перемещение украинских судов в Азовском море и Керченском проливе. Выдержку из документа цитирует "Интерфакс".

"Россия задержала сотни коммерческих судов с апреля, а за последние недели, по меньшей мере, 16 украинских судов, пытающихся попасть в украинские порты", - говорится в тексте. Там также содержится призыв прекратить подобные действия.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ситуацию с "российскими провокациями" в Азовском море невозможно решить только юридически, и пообещал поднять соответствующий вопрос на Генеральной ассамблее ООН в сентябре.

27 августа бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук обвинил Россию в провоцировании бунтов на украинском побережье Азовского моря. Он подчеркнул, что Москва оказывает экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты, чтобы спровоцировать народные волнения в регионе. Вместе с тем заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев не планирует разрывать соглашение с Москвой о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Читайте также:
Главное сегодня
Госдепартамент США
Госдепартамент США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение