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Суд арестовал подростков, избивших посетителей парка в центре Петербурга

22:09
  • четверг
  • 30 августа 2018

Суд в Петербурге арестовал трех подростков, которые избили людей в Таврическом саду. Обвиняемые не признали вину и отказались давать показания.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу сообщил об аресте трех подростков, которые были задержаны ранее по делу об избиении посетителей Таврического сада. Им было предъявлено обвинение по статьям "Побои" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Инцидент произошел вечером 24 августа. "Группа подростков около одного из домов по улице Таврической из хулиганских побуждений жестоко избила двух местных жителей. Потерпевшие были госпитализированы в больницу, где им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении на сайте СК.

Как пишет "Интерфакс", подростки не признали вину и отказались давать показания. Арестованным по 17 лет, они нигде не работают и не учатся. Предварительно, обвиняемые входили в группу из 14 человек, участники которой ранее уже являлись подсудимыми по аналогичным делам.

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