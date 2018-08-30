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"Зенит" пробился в групповой этап Лиги Европы

22:21
  • четверг
  • 30 августа 2018

"Зенит" уступил норвежскому клубу "Мольде" в гостевом матче плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 1:2, но по сумме двух встреч (4:3) все же вышел в групповую стадию турнира. Жеребьевка состоится 31 августа, "Зенит" будет в первой корзине.

Санкт-петербургский "Зенит" уступил норвежскому "Мольде" в гостевом матче плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 1:2, но все же вышел в групповой этап турнира. Об этом пишет ТАСС.

Петербуржцы открыли счет на 21-й минуте, отличился Далер Кузяев. Затем хозяева смогли дважды поразить ворота "Зенита", забивали Эйрик Хестад (66-я минута) и Эрлинг Халанд (77-я минута). Итоговый успех подопечным Сергея Семака обеспечила домашняя победа 3:1 в первой игре. 

Для защитника Александра Анюкова этот матч стал сотым в составе "Зенита" в еврокубках. Жеребьевка группового этапа ЛЕ, место в котором прежде себе уже обеспечили "Краснодар" и московский "Спартак", состоится 31 августа, клуб из Санкт-Петербурга будет в первой корзине.

Ранее состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Московский "Локомотив" встретится с португальским "Порту", немецким "Шальке-04" и турецким "Галатасараем". ЦСКА сыграет с мадридским "Реалом", итальянской "Ромой" и "Викторией" Пльзень из Чехии.

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