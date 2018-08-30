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Италия считает приоритетом во главе ОБСЕ урегулирование на Украине

22:38
  • четверг
  • 30 августа 2018

Италия во главе ОБСЕ считает своим приоритетом урегулирование кризиса на Украине в духе соглашений нормандского формата. Об этом сообщил глава МИД страны Энцо Моаверо-Миланези. Он подчеркнул, что стороны взяли на себя обязательства по полному прекращению огня и политическому переговорному процессу.

Глава министерства иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что приоритетом его страны во главе ОБСЕ является урегулирование кризиса на Украине в духе соглашений нормандского формата. Его слова приводит ТАСС.

"Стороны взяли на себя определенные обязательства, которые основываются на полном уважении прекращения огня и политическом переговорном процессе в рамках работы трехсторонней контактной группы и нормандского формата", - подчеркнул министр.

Он также затронул и другие темы напряженности, на которые ОБСЕ будет обращать внимание. Это, в частности, нагорно-карабахский территориальный спор между Арменией и Азербайджаном, а также Приднестровский конфликт. 

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что считает преждевременными обсуждения отправки миротворческой миссии ООН в Донбасс. По его словам, проводить операции по поддержанию мира, когда мир еще не наступил, контрпродуктивно. Ле Дриан также подчеркнул, что ситуация в Донбассе остается "линией разлома" между Россией и Евросоюзом.

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