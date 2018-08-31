Трамп пригрозил вывести США из ВТО

Дональд Трамп может вывести США из ВТО, если, по его словам, "они не изменятся к лучшему". Решение Евросоюза об отмене ввозных пошлин на автомобили американского производства в обмен на введенные Штатами тарифы на сталь и алюминий Трамп назвал "недостаточно хорошим".

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что при определенных обстоятельствах может рассмотреть возможность выхода его страны из Всемирной торговой организации. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

"Если они не изменятся к лучшему, я выйду из ВТО", - подчеркнул глава Белого дома.

При этом решение Евросоюза об отмене ввозных пошлин на автомобили американского производства в обмен на введенные Штатами тарифы на сталь и алюминий Трамп назвал "недостаточно хорошим".

Ранее Трамп заявил, что США и Мексика достигли соглашения о торговле, соответствующие переговоры с Канадой продолжаются. Президент подчеркнул, что название НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле) прекратит свое существование.

16 августа на заседании президентского кабинета Дональд Трамп сказал, что Китай не в состоянии предложить США приличную торговую сделку. Глава Белого дома при этом добавил, что переговоры все еще идут.

29 августа США подали иск к России в ВТО и запросили консультации с Москвой по вопросу о повышении ряда импортных пошлин на американские товары. В июле Россия повысила пошлины на некоторые товары из США из-за ущерба в связи с ограничениями на поставку стали и алюминия.