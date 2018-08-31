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Путин и Трамп могут провести три встречи до конца года

07:08
  • пятница
  • 31 августа 2018

Владимир Путин и Дональд Трамп могут трижды до конца года встретиться на различных международных мероприятиях. Речь идет о праздновании столетия окончания Первой мировой войны во Франции, Восточноазиатском саммите в Сингапуре и переговорах "большой двадцатки" в Аргентине.

До конца 2018 года президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп могут трижды встретиться на различных международных мероприятиях. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Все зависит от взаимности", - уточнил Песков.

Как отмечается в публикации, контакты двух лидером могут состояться во Франции во время празднования столетия окончания Первой мировой войны, на Восточноазиатском саммите в Сингапуре, а также на встрече "большой двадцатки" в Аргентине.

Ранее сообщалось, что Путин рассматривает возможность визита в Париж 11 ноября по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Вместе с тем 23 августа стало известно, что российский лидер планирует посетить Восточноазиатский саммит в Сингапуре, который пройдет с 11 по 15 ноября. Трамп же собирается нанести визит в Сингапур как раз в дни проведения саммита.

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