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Посольство России призвало США не вступаться за "бесчинствующих на Азовском море"

07:21
  • пятница
  • 31 августа 2018

В российском посольстве в Вашингтоне призвали американскую сторону "прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных". Таким образом диппредставительство отреагировало на заявление Госдепа, в котором сообщалось, что Россия ограничивает перемещение украинских судов и с апреля задержала уже сотни коммерческих кораблей.

В российском посольстве в Соединенных Штатах отреагировали на ранее распространенное Государственным департаментом заявление с обвинениями в адрес России об ограничении перемещения украинских судов в Азовском море и Керченском проливе. Публикацию дипломатического представительства цитирует "Газета.ру".

"Госдепу не удастся отвлечь от этих возмутительных случаев наше внимание. Призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных, начать предметный диалог по проблеме российских граждан в американских тюрьмах", - заявили в посольстве.

Там также обратили внимание на существенные изъяны в выработанном Госдепом документе. Так, ни одно из судов, которые Россия якобы задержала, не было названо, при этом американская сторона предпочла умолчать о "фактах украинского пиратства".

30 августа в Госдепе заявили, что Россия ограничивает перемещение украинских судов в Азовском море и Керченском проливе и с апреля задержала уже сотни коммерческих кораблей. "А за последние недели, по меньшей мере, 16 украинских судов, пытающихся попасть в украинские порты", - отмечалось в тексте. Там также содержался призыв прекратить подобные действия.

27 августа заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев не планирует разрывать соглашение с Москвой о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

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